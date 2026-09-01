AGENDA · Saint-Goazec
Concert de MZH Project Saint-Goazec
vendredi 25 septembre 2026 · Saint-Goazec
Informations pratiques
Saint-Goazec
Concert de MZH Project
La Guinguette du Canal Saint-Goazec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 20:00:00
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-25
Concert de MZH Project à la guinguette du canal le vendredi 25 septembre à partir de 20h00
> Food truck à partir de 19h00 .
La Guinguette du Canal Saint-Goazec 29520 Finistère Bretagne +33 6 71 40 50 87
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English :
L’événement Concert de MZH Project Saint-Goazec a été mis à jour le 2026-09-09 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou
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