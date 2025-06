Concert de Naad Japa au Friko Friko Guimaëc 11 juillet 2025 20:00

Finistère

Concert de Naad Japa au Friko Friko 3 Lieu-dit Plasenn Ar Brun Guimaëc Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-11 20:00:00

fin : 2025-07-11

Date(s) :

2025-07-11

Venez découvrir le folk primal de Naad Japa au Friko !

« Autour de mélodies inspirées, chantées en une langue entourée de mystère, Naad Japa déploie une énergie musicale festive et contagieuse qui vous porte de rêves en transes. Les compositions et les arrangements sont riches de contrastes les mélopées envoûtantes se muent en envolées sauvages, les pulsations se font tribales avant de s’apaiser dans l’harmonie des contre-chants… Et lorsqu’au détour d’une touche de mélancolie survient une irrépressible envie de sourire et de danser, Naad Japa brûle du feu des peuples nomades. »

Distribution :

Magali Delaygues chant, shruti box, composition

Kévin Le Saint instruments à vent, claviers, chœurs

Louis Boudot guitare, chœurs

Ivan Le Saint contrebasse, chœurs

William Gauthé batterie, chœurs .

Friko 3 Lieu-dit Plasenn Ar Brun

Guimaëc 29620 Finistère Bretagne +33 2 98 19 51 40

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert de Naad Japa au Friko Guimaëc a été mis à jour le 2025-06-24 par OT BAIE DE MORLAIX