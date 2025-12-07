Concert de Nadal Saint-Affrique

Concert de Nadal

rue frangi et ortéga Saint-Affrique Aveyron

Participation libre

Début : Dimanche 2025-12-07

fin : 2025-12-07

Venez profiter d’un concert traditionnel proposé par Cap l’Oc !

Cap l’Oc propose un concert traditionnel aux sonorités occitanes pour célébrer l’arrivée de l’hiver et des fêtes. Mélodies anciennes, chants revisités et ambiance chaleureuse feront de ce moment un rendez-vous musical unique, empreint d’authenticité. .

Come and enjoy a traditional concert by Cap l’Oc!

