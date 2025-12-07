Concert de Nadal Saint-Affrique
Concert de Nadal Saint-Affrique dimanche 7 décembre 2025.
Concert de Nadal
rue frangi et ortéga Saint-Affrique Aveyron
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-12-07
fin : 2025-12-07
Date(s) :
2025-12-07
Venez profiter d’un concert traditionnel proposé par Cap l’Oc !
Cap l’Oc propose un concert traditionnel aux sonorités occitanes pour célébrer l’arrivée de l’hiver et des fêtes. Mélodies anciennes, chants revisités et ambiance chaleureuse feront de ce moment un rendez-vous musical unique, empreint d’authenticité. .
rue frangi et ortéga Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie
English :
Come and enjoy a traditional concert by Cap l’Oc!
L’événement Concert de Nadal Saint-Affrique a été mis à jour le 2025-11-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)