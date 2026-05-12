Cessales

CONCERT DE NADAU

TERRAIN DE SPORT EN DAULY Cessales Haute-Garonne

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 20:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Venez vibrer au son du groupe de musique traditionnelle inspiré par la culture et la langue occitane !

Programme

A partir de 18h Restauration sur place (Buvette, Food Truck, Grillades…)

20h Ouverture des portes

21h30 Début du concert de Nadau 25 .

TERRAIN DE SPORT EN DAULY Cessales 31290 Haute-Garonne Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Enjoy the sounds of a traditional music group inspired by Occitan culture and language!

L’événement CONCERT DE NADAU Cessales a été mis à jour le 2026-05-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE