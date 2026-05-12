CONCERT DE NADAU Cessales
CONCERT DE NADAU Cessales samedi 13 juin 2026.
Cessales
CONCERT DE NADAU
TERRAIN DE SPORT EN DAULY Cessales Haute-Garonne
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
25
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 20:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Venez vibrer au son du groupe de musique traditionnelle inspiré par la culture et la langue occitane !
Programme
A partir de 18h Restauration sur place (Buvette, Food Truck, Grillades…)
20h Ouverture des portes
21h30 Début du concert de Nadau 25 .
TERRAIN DE SPORT EN DAULY Cessales 31290 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Enjoy the sounds of a traditional music group inspired by Occitan culture and language!
L’événement CONCERT DE NADAU Cessales a été mis à jour le 2026-05-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE