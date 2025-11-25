CONCERT DE NADAU Cier-de-Luchon
CONCERT DE NADAU Cier-de-Luchon vendredi 10 juillet 2026.
CONCERT DE NADAU
Cier-de-Luchon Haute-Garonne
Début : 2026-07-10 21:00:00
fin : 2026-07-10 23:30:00
Date(s) :
2026-07-10
Nadau revient sur ses terres natales pour un magnifique concert en plein air.
Organisé par le Comité des Fêtes de Cier de Luchon.
Réservations en ligne sur le site www.helloasso.com. .
Cier-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie comitedesfetescier@gmail.com
English :
Nadau returns to his homeland for a magnificent open-air concert.
German :
Nadau kehrt für ein wunderbares Open-Air-Konzert in seine Heimat zurück.
Italiano :
Nadau torna nella terra natale per un magnifico concerto all’aperto.
Espanol :
Nadau regresa a su tierra natal para ofrecer un magnífico concierto al aire libre.
