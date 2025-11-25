CONCERT DE NADAU Cier-de-Luchon

CONCERT DE NADAU Cier-de-Luchon vendredi 10 juillet 2026.

CONCERT DE NADAU

Cier-de-Luchon Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 21:00:00
fin : 2026-07-10 23:30:00

Date(s) :
2026-07-10

Nadau revient sur ses terres natales pour un magnifique concert en plein air.
Organisé par le Comité des Fêtes de Cier de Luchon.
Réservations en ligne sur le site www.helloasso.com.   .

Cier-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie   comitedesfetescier@gmail.com

English :

Nadau returns to his homeland for a magnificent open-air concert.

German :

Nadau kehrt für ein wunderbares Open-Air-Konzert in seine Heimat zurück.

Italiano :

Nadau torna nella terra natale per un magnifico concerto all’aperto.

Espanol :

Nadau regresa a su tierra natal para ofrecer un magnífico concierto al aire libre.

