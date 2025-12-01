Concert de Naïen chez l’habitant Festival la Pomme d’Orange Chez Xavier et Christiane Cancouet Peillac
Concert de Naïen chez l’habitant Festival la Pomme d’Orange
Chez Xavier et Christiane Cancouet 17 la Bertrie Peillac Morbihan
Début : 2025-12-21 17:00:00
Musique pérégrine allant de l’Europe à l’Asie. Loumi Séveno, compositeur au quinton (violon à 5 cordes) et Kenan Guernalec à l’accordéon chromatique, vous feront traverser des contrées oniriques. Leur concert émaillé d’anecdotes n’est autre qu’un fabuleux carnet de voyage ! .
Chez Xavier et Christiane Cancouet 17 la Bertrie Peillac 56220 Morbihan Bretagne +33 7 69 86 38 04
