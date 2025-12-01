Concert de Naïen chez l’habitant Festival la Pomme d’Orange Chez Xavier et Christiane Cancouet Peillac

Concert de Naïen chez l’habitant Festival la Pomme d’Orange

Chez Xavier et Christiane Cancouet 17 la Bertrie Peillac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21 17:00:00

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-21

Musique pérégrine allant de l’Europe à l’Asie. Loumi Séveno, compositeur au quinton (violon à 5 cordes) et Kenan Guernalec à l’accordéon chromatique, vous feront traverser des contrées oniriques. Leur concert émaillé d’anecdotes n’est autre qu’un fabuleux carnet de voyage ! .

Chez Xavier et Christiane Cancouet 17 la Bertrie Peillac 56220 Morbihan Bretagne +33 7 69 86 38 04

English :

L’événement Concert de Naïen chez l’habitant Festival la Pomme d’Orange Peillac a été mis à jour le 2025-12-03 par OT PAYS DE REDON