Concert de Natasha St-Pier Toul Toul

15 Avenue du Colonel Péchot Toul Meurthe-et-Moselle
Natasha St-Pier est de retour sur la scène pop avec un spectacle inédit Mon histoire d’amour c’est vous .
L’artiste canadienne, connue pour sa voix puissante et ses mélodies inoubliables, nous invite, à un voyage musical à travers la chanson française.
À la demande de son public, Natasha St-Pier retrouve le chemin des salles de concert pour interpréter ses plus grands tubes et rendre hommage aux grands auteurs et compositeurs qui lui tiennent à coeur, de Souchon à Sanson en passant par Berger et Piaf !
Un moment de partage et d’émotions à ne pas manquer !Tout public
15 Avenue du Colonel Péchot Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 63 76 24
English :
Natasha St-Pier is back on the pop scene with a brand new show, Mon histoire d’amour c’est vous .
The Canadian artist, known for her powerful voice and unforgettable melodies, invites us on a musical journey through French chanson.
At the request of her fans, Natasha St-Pier returns to concert halls to perform her greatest hits and pay tribute to the great songwriters and composers close to her heart, from Souchon to Sanson, via Berger and Piaf!
A moment of sharing and emotion not to be missed!
German :
Natasha St-Pier ist mit einer unveröffentlichten Show Mon histoire d’amour c’est vous auf die Popbühne zurückgekehrt.
Die kanadische Künstlerin, die für ihre kraftvolle Stimme und ihre unvergesslichen Melodien bekannt ist, lädt uns zu einer musikalischen Reise durch das französische Chanson ein.
Auf Wunsch ihres Publikums findet Natasha St-Pier den Weg zurück in die Konzertsäle, um ihre größten Hits zu interpretieren und die großen Autoren und Komponisten zu ehren, die ihr am Herzen liegen, von Souchon über Sanson bis hin zu Berger und Piaf!
Ein Moment des Teilens und der Emotionen, den Sie nicht verpassen sollten!
Italiano :
Natasha St-Pier torna sulla scena pop con un nuovo spettacolo, Mon histoire d’amour c’est vous .
L’artista canadese, nota per la sua voce potente e le sue melodie indimenticabili, ci invita a un viaggio musicale attraverso la chanson francese.
Su richiesta dei suoi fan, Natasha St-Pier torna nelle sale da concerto per eseguire i suoi più grandi successi e rendere omaggio ai grandi cantautori e compositori che le stanno a cuore, da Souchon a Sanson, passando per Berger e Piaf!
Un momento di condivisione e di emozione da non perdere!
Espanol :
Natasha St-Pier vuelve a la escena pop con un nuevo espectáculo, Mon histoire d’amour c’est vous .
La artista canadiense, conocida por su potente voz y sus inolvidables melodías, nos invita a un viaje musical a través de la chanson francesa.
A petición de sus fans, Natasha St-Pier vuelve a las salas de conciertos para interpretar sus grandes éxitos y rendir homenaje a los grandes cantautores y compositores que lleva en el corazón, de Souchon a Sanson, pasando por Berger y Piaf
Un momento de intercambio y emoción que no debe perderse
