Concert de Natif’B Châlette-sur-Loing
Concert de Natif’B Châlette-sur-Loing samedi 15 novembre 2025.
5 Rue de la Forêt Châlette-sur-Loing Loiret
Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-11-15 20:30:00
Natif’B La vie, ma muse. Une véritable expérience entre blues, musique roots, trip hop, hip hop, poésie… Une formation de quatre musiciens montargois qui partagent un univers aux sonorités caribéennes et jazzy. 10 .
5 Rue de la Forêt Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 93 17 96
English :
Natif’B concert
German :
Konzert von Natif’B
Italiano :
Concerto Natif’B
Espanol :
Concierto de Natif’B
