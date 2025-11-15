Concert de Natif’B Châlette-sur-Loing

Concert de Natif’B

5 Rue de la Forêt Châlette-sur-Loing Loiret

Tarif : 10 – 10 – EUR

Début : 2025-11-15 20:30:00

fin : 2025-11-15

2025-11-15

Natif’B La vie, ma muse. Une véritable expérience entre blues, musique roots, trip hop, hip hop, poésie… Une formation de quatre musiciens montargois qui partagent un univers aux sonorités caribéennes et jazzy. 10 .

5 Rue de la Forêt Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 93 17 96

English :

Natif’B concert

German :

Konzert von Natif’B

Italiano :

Concerto Natif’B

Espanol :

Concierto de Natif’B

