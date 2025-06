CONCERT DE NÉMAUSUS – Saint-Germain-de-Calberte 20 juin 2025 07:00

Concert au café Poulpe du groupe Nemausus blues, rock, folk.

Réservation recommandée.

Café Poulpe

Saint-Germain-de-Calberte 48370 Lozère Occitanie +33 6 59 81 97 91

English :

Concert at the Café Poulpe by the band Nemausus: blues, rock, folk.

Reservations recommended.

German :

Konzert im Café Krake der Gruppe Nemausus: Blues, Rock, Folk.

Reservierung empfohlen.

Italiano :

Concerto al Café Poulpe del gruppo Nemausus: blues, rock, folk.

Si consiglia la prenotazione.

Espanol :

Concierto en el Café Poulpe del grupo Nemausus: blues, rock, folk.

Se recomienda reservar.

