Concert de Néoprenne Bar associatif L’Ecurie Genêts

Concert de Néoprenne Bar associatif L’Ecurie Genêts dimanche 6 juillet 2025.

Concert de Néoprenne

Bar associatif L’Ecurie 20 route du Bec d’Andaine Genêts Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-06 18:00:00

fin : 2025-07-06 20:00:00

Date(s) :

2025-07-06

Concert de Néoprenne pendant le marché de créateurs et producteurs. Style chanson.

Repas sur place.

Concert de Néoprenne pendant le marché de créateurs et producteurs. Style chanson.

Repas sur place. .

Bar associatif L’Ecurie 20 route du Bec d’Andaine Genêts 50530 Manche Normandie +33 6 07 74 18 91 assolecurie@gmail.com

English : Concert de Néoprenne

Concert by Néoprenne during the creators’ and producers’ market. Song style.

Lunch on site.

German :

Konzert von Néoprenne während des Designer- und Bauernmarkts. Im Stil eines Chansons.

Essen vor Ort.

Italiano :

Concerto di Néoprenne durante il mercato dei creatori e dei produttori. Stile canoro.

Pranzo in loco.

Espanol :

Concierto de Néoprenne durante el mercado de creadores y productores. Estilo de canto.

Comida in situ.

L’événement Concert de Néoprenne Genêts a été mis à jour le 2025-06-26 par OT MSM Normandie BIT Genêts