Concert de Nico Sarro Chaux-des-Crotenay
Concert de Nico Sarro Chaux-des-Crotenay vendredi 27 mars 2026.
Concert de Nico Sarro
Bar des Lacs Chaux-des-Crotenay Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27 21:00:00
fin : 2026-03-27 23:30:00
Date(s) :
2026-03-27
Nico Sarro en concert et en duo avec Guillaume Pocheron. .
Bar des Lacs Chaux-des-Crotenay 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 16 41 36 86
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert de Nico Sarro
L’événement Concert de Nico Sarro Chaux-des-Crotenay a été mis à jour le 2026-03-11 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA