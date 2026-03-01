Concert de Nico Sarro

Bar des Lacs Chaux-des-Crotenay Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 21:00:00

fin : 2026-03-27 23:30:00

Date(s) :

2026-03-27

Nico Sarro en concert et en duo avec Guillaume Pocheron. .

Bar des Lacs Chaux-des-Crotenay 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 16 41 36 86

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English : Concert de Nico Sarro

L’événement Concert de Nico Sarro Chaux-des-Crotenay a été mis à jour le 2026-03-11 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA