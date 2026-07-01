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AGENDA · Chaux-des-Crotenay

Concert de Nico Sarro Pont de la Chaux Chaux-des-Crotenay

dimanche 19 juillet 2026 · Pont de la Chaux · Chaux-des-Crotenay

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
Pont de la Chaux
Adresse
Guinguette des lacs
Ville
39150 Chaux-des-Crotenay
Département
Jura
Tarif

Chaux-des-Crotenay

Concert de Nico Sarro

Pont de la Chaux Guinguette des lacs Chaux-des-Crotenay Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 11:00:00
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-19

Concert de reprises pop, rock, folk à 17 h.
Le Tour de France passe devant chez nous. Venez vivre une journée 100 % Tour !
Jeux gonflables, snack rapide & gourmand, snack barbecue, buvette fraîche & conviviale.
Terrain de pétanque ouvert à toux !
Diffusion du match de la finale de la coupe du monde de Football !   .

Pont de la Chaux Guinguette des lacs Chaux-des-Crotenay 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 16 41 36 86 

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English : Concert de Nico Sarro

L’événement Concert de Nico Sarro Chaux-des-Crotenay a été mis à jour le 2026-07-10 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA

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