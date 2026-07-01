Concert de Nico Sarro Pont de la Chaux Chaux-des-Crotenay
dimanche 19 juillet 2026 · Pont de la Chaux · Chaux-des-Crotenay
Informations pratiques
Chaux-des-Crotenay
Concert de Nico Sarro
Pont de la Chaux Guinguette des lacs Chaux-des-Crotenay Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 11:00:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Concert de reprises pop, rock, folk à 17 h.
Le Tour de France passe devant chez nous. Venez vivre une journée 100 % Tour !
Jeux gonflables, snack rapide & gourmand, snack barbecue, buvette fraîche & conviviale.
Terrain de pétanque ouvert à toux !
Diffusion du match de la finale de la coupe du monde de Football ! .
Pont de la Chaux Guinguette des lacs Chaux-des-Crotenay 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 16 41 36 86
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English : Concert de Nico Sarro
L’événement Concert de Nico Sarro Chaux-des-Crotenay a été mis à jour le 2026-07-10 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA