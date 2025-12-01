Concert de Nicola Giosmin sur Lucien Wurmser Studio l’Accord Parfait Paris

Salle Gaveau, le 9 mai 1911, la Société Musicale Indépendante organise un concert sans nom d’auteur. Une expérience esthétique et une provocation destinée à montrer les difficultés d’une écoute sans a priori pour la création : à l’aide de coupons distribués au préalable, le public doit deviner le nom des compositeurs. Au programme, les contemporains Léo Sachs, Désiré-Émile Inghelbrecht, Henri Busser, Maurice Ravel, l’intrus François Couperin et… Lucien Wurmser. Selon Milhaud « Les résultats furent invraisemblables ! ». Mais qui est ce compositeur, célèbre de son vivant, figurant ici parmi d’autres plus connus ? Nous vous proposons de découvrir l’essentiel des œuvres, aujourd’hui oubliées, de cette importante figure de la première moitié du XXème siècle.

Ce concert a lieu à l’occasion de la sortie du deuxième disque que Nicola Giosmin a publié chez le label Hortus : Lucien Wurmser – À la lueur du timbre (Hortus réf. 276), après la sortie en janvier 2025 du premier volet de son projet : Lucien Wurmser – Le dernier impressionniste (Hortus réf. 246).

Avec la participation de Juliette Maeder, violoncelle.

Le samedi 13 décembre 2025

de 20h30 à 22h30

payant Tout public.

Studio l’Accord Parfait 47, rue Ramey 75018 Paris

