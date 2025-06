Concert de Nicolas Parent et Kentaro Suzuki Saint-Germain-sur-Vienne 11 juillet 2025 07:00

Nous sommes ravis d’accueillir le guitariste Nicolas Parent avec Kentaro Suzuki (contrebasse) et espérons que vous vous joindrez à nous pour un moment musical à l’heure dorée. Food-truck japonais et dégustations de vins sur place. Chaises fournies.

English :

We?re delighted to welcome guitarist Nicolas Parent with Kentaro Suzuki (double bass) and hope you?ll join us for a musical moment in the golden hour. Japanese food-truck and wine tasting on site. Chairs provided.

German :

Wir freuen uns, den Gitarristen Nicolas Parent zusammen mit Kentaro Suzuki (Kontrabass) begrüßen zu dürfen, und hoffen, dass Sie sich mit uns auf einen musikalischen Moment zur goldenen Stunde freuen. Japanischer Foodtruck und Weinverkostungen vor Ort. Stühle werden gestellt.

Italiano :

Siamo lieti di dare il benvenuto al chitarrista Nicolas Parent e a Kentaro Suzuki (contrabbasso) e ci auguriamo che vi unirete a noi per una delizia musicale nell’ora d’oro. Degustazione di vini e food-truck giapponese sul posto. Sedie a disposizione.

Espanol :

Estamos encantados de recibir al guitarrista Nicolas Parent con Kentaro Suzuki (contrabajo) y esperamos que se una a nosotros para disfrutar de un placer musical en la hora dorada. Camión de comida japonesa y degustación de vinos in situ. Sillas incluidas.

