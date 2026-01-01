Concert de Ninlil La tasse au plafond Saint-Julien-Chapteuil
Concert de Ninlil La tasse au plafond Saint-Julien-Chapteuil mercredi 14 janvier 2026.
Concert de Ninlil
La tasse au plafond 10 place du marché Saint-Julien-Chapteuil Haute-Loire
Début : 2026-01-14 19:00:00
fin : 2026-01-14
Date(s) :
2026-01-14
Concert de Ninlil, duo de flûtes traversières.
Participation libre, réservation nécessaire.
Sur place, à boire et à grignoter )
La tasse au plafond 10 place du marché Saint-Julien-Chapteuil 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 01 09 49 latasseauplafond@gmail.com
English :
Concert by Ninlil, flute duo.
Free admission, reservations required.
Drinks and snacks on site )
