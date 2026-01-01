Concert de Ninlil La tasse au plafond Saint-Julien-Chapteuil

Concert de Ninlil

La tasse au plafond, 10 place du marché, Saint-Julien-Chapteuil, Haute-Loire

Début : 2026-01-14 19:00:00

fin : 2026-01-14

2026-01-14

Concert de Ninlil, duo de flûtes traversières.

Participation libre, réservation nécessaire.

Sur place, à boire et à grignoter )

+33 6 70 01 09 49, latasseauplafond@gmail.com

English :

Concert by Ninlil, flute duo.

Free admission, reservations required.

Drinks and snacks on site )

