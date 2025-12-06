Concert de Nirina Lune Maloca Marseille 3e Arrondissement

Concert de Nirina Lune

Samedi 6 décembre 2025 jusqu’à 23h. Maloca 47 Rue Fortuné Jourdan Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Pour Nirina Lune, chanter c’est prier. Poétesse, chanteuse et musicienne, elle puise son inspiration dans le gospel, les chants sacrés et le trip hop pour plonger l’auditeur dans son univers onirique et sensuel, mêlant ancestralité et modernité.

Avec son nouvel EP Fleur Bleue un mini-album aux influences soul, blues et trip hop à la fois magique et mystique Nirina Lune partage les secrets d’une infinie spiritualité qui la guident sur les chemins de la résilience et de l’amour.

Elle le présente en live, aux côtés de la pianiste Hélène Niddam, dont les arrangements célestes embarquent son auditoire dans un voyage sensible et lumineux. .

Maloca 47 Rue Fortuné Jourdan Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 30 61 09 74 archipels.marseille@gmail.com

English :

For Nirina Lune, to sing is to pray poet, singer and musician, she draws her inspiration from gospel, sacred songs and trip hop to immerse the listener in her sensual, dreamlike universe, blending ancestral and modern influences.

German :

Die Dichterin, Sängerin und Musikerin Nirina Lune lässt sich von Gospel, Kirchenliedern und Trip Hop inspirieren und lässt den Zuhörer in ihre traumhafte und sinnliche Welt eintauchen, die Ahnenforschung und Moderne miteinander verbindet.

Italiano :

Per Nirina Lune cantare è pregare : poetessa, cantante e musicista, trae ispirazione dal gospel, dai canti sacri e dal trip hop per immergere gli ascoltatori nel suo mondo onirico e sensuale, una miscela di ancestrale e moderno.

Espanol :

Para Nirina Lune, cantar es rezar : poeta, cantante y músico, se inspira en el gospel, los cantos sagrados y el trip hop para sumergir a los oyentes en su mundo sensual y onírico, mezcla de lo ancestral y lo moderno.

