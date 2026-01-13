Concert de Nity-I Port de plaisance Saint-Denis-d’Oléron

Concert de Nity-I

Port de plaisance 17650 Saint-Denis-d’Oléron Saint-Denis-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 17:00:00

fin : 2026-04-24 19:00:00

Date(s) :

2026-04-24

De 17h à 19h, sur l’esplanade du port de plaisance de Saint-Denis d’Oléron, laissez-vous porter par les bonnes vibrations de Nity-I, en concert pendant le marché des créateurs.

.

Port de plaisance 17650 Saint-Denis-d’Oléron Saint-Denis-d’Oléron 17650 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 85 48 culture-animation@st-denis-oleron.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

From 5pm to 7pm, on the esplanade of the Saint-Denis d?Oléron marina, let yourself be carried away by the good vibrations of Nity-I, in concert during the designer market.

L’événement Concert de Nity-I Saint-Denis-d’Oléron a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes