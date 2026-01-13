Concert de Nity-I Port de plaisance Saint-Denis-d’Oléron
Concert de Nity-I Port de plaisance Saint-Denis-d’Oléron vendredi 24 avril 2026.
Concert de Nity-I
Port de plaisance 17650 Saint-Denis-d’Oléron Saint-Denis-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 17:00:00
fin : 2026-04-24 19:00:00
Date(s) :
2026-04-24
De 17h à 19h, sur l’esplanade du port de plaisance de Saint-Denis d’Oléron, laissez-vous porter par les bonnes vibrations de Nity-I, en concert pendant le marché des créateurs.
Port de plaisance 17650 Saint-Denis-d’Oléron Saint-Denis-d’Oléron 17650 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 47 85 48 culture-animation@st-denis-oleron.fr
English :
From 5pm to 7pm, on the esplanade of the Saint-Denis d?Oléron marina, let yourself be carried away by the good vibrations of Nity-I, in concert during the designer market.
L’événement Concert de Nity-I Saint-Denis-d’Oléron a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes