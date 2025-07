Concert de NNJO Domaine des Charmottes Saint-Agnan-en-Vercors

Concert de NNJO Domaine des Charmottes Saint-Agnan-en-Vercors mardi 5 août 2025.

Concert de NNJO

Domaine des Charmottes 1095 route du Col de Rousset Saint-Agnan-en-Vercors Drôme

Début : Mardi 2025-08-05 20:30:00

fin : 2025-08-05 22:30:00

2025-08-05

Concert avec NNJO, un orchestre de jeunes musiciens du nord Pays-Bas, avec près de 70 instruments.

Domaine des Charmottes 1095 route du Col de Rousset Saint-Agnan-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 24 49 58 04 domainedescharmottes@gmail.com

English :

Concert with NNJO, an orchestra of young musicians from the northern Netherlands, featuring some 70 instruments.

German :

Konzert mit NNJO, einem Orchester junger Musiker aus den nördlichen Niederlanden mit fast 70 Instrumenten.

Italiano :

Concerto con la NNJO, un’orchestra di giovani musicisti del nord dei Paesi Bassi che suonano circa 70 strumenti.

Espanol :

Concierto con la NNJO, orquesta de jóvenes músicos del norte de Holanda que tocan unos 70 instrumentos.

