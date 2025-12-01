Concert de No Water Please + Truba Supa Bateau El Alamein Paris

NO WATER PLEASE : Fanfare punk jazz tout terrain ! Une machine à groove ! Tout y passe : Ska, punk, afro, jazz…De Charlie Mingus à Fishbone en passant par les Brass Band de la Nouvelle-Orléans, la fusion musicale des sept musiciens de NWP est capable de retourner n’importe quel bar, festival de rue ou salle de concert. Sur scène ou en acoustique, leur musique est un condensé d’énergie communicative et ultra festive !!

TRUBA SUPA : Musiques cuivrées des Balkans, dans la pure tradition des orchestres serbes et macédoniens. Avide de nouveauté, il s’aventure aussi sur des terrains actuels, et adapte sans hésiter les tallavas les plus endiablés. Trompettes et saxophone propulsent des airs mêlant joie et mélancolie. A leurs côtés, une « posadina » (tapan, hélicon, tubas) survoltée assure une rythmique qui colle aux baskets. Quand Ceska – la chanteuse à la voix profonde – lâche sa trompette, c’est un appel sans concession à la fête.

Au Bateau El Alamein, un concert de No Water Please et Truba Supa.

Le vendredi 12 décembre 2025

de 20h00 à 23h59

payant

De 10 à 12 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-12T21:00:00+01:00

fin : 2025-12-13T00:59:00+01:00

Date(s) : 2025-12-12T20:00:00+02:00_2025-12-12T23:59:00+02:00

Bateau El Alamein Quai François Mauriac 75013 Paris

https://www.bateauelalamein.com/agenda