Concert de Noël 2025 Christmas show Charleville-Mézières

Concert de Noël 2025 Christmas show

Théâtre de Charleville-Mézières Place du théâtre Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif unique

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Le groupe Gospel Team vous propose son Christmas show le samedi 13 décembre 2025 à 18 h au Théâtre. Un rendez-vous unique pour plonger dans la magie des fêtes au son des standards de gospel traditionnels de Noël. Des Caraïbes aux pays d’Afrique, des États- Unis à l’Europe, la troupe Gospel Team vous offre un voyage aux couleurs du monde, le temps d’un concert. Reconnu pour sa diversité et son originalité, le choeur donne la voix aux passionnés des musiques afro-américaines et revisite avec modernité et créativité des standards de Noël ! Gospel Team enivre petits et grands autour d’un véritable Christmas show 100 % live ! Un flot d’amour, d’émotions et de partage avec une pincée d’humour… À consommer sans modération !- Entrée 8 € dans la limite des places disponibles- Placement non numéroté soumis aux consignes du personnel d’accueil- Retrait des billets au guichet du TCM et vente en ligne à compter du lundi 8 décembre 2025 à partir de 13 h 30 ici

Théâtre de Charleville-Mézières Place du théâtre Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 32 44 40 culture@ mairie-charlevillemezieres.fr

English :

The Gospel Team presents its Christmas show on Saturday, December 13, 2025 at 6 p.m. at the Théâtre. A unique opportunity to immerse yourself in the magic of the festive season, to the sound of traditional Christmas gospel standards. From the Caribbean to Africa, from the USA to Europe, the Gospel Team will take you on a journey through the colors of the world. Renowned for its diversity and originality, the choir gives a voice to Afro-American music fans and revisits Christmas standards with modernity and creativity! Gospel Team delights young and old alike with a 100% live Christmas show! A flood of love, emotion and sharing, with a pinch of humor? To be enjoyed without moderation!- Admission 8? subject to availability- Unnumbered seats subject to reception staff instructions- Ticket collection at the TCM box office and online sales from Monday, December 8, 2025 from 1:30 p.m. here

