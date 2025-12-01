Concert de Noel 2025 Eglise de Courseulles Courseulles-sur-Mer

Concert de Noel 2025 Eglise de Courseulles Courseulles-sur-Mer dimanche 14 décembre 2025.

Concert de Noel 2025

Eglise de Courseulles 24 rue Amiral Robert Courseulles-sur-Mer Calvados

Début : 2025-12-14 17:00:00

fin : 2025-12-14 18:30:00

2025-12-14

Chant dans l’église

Le chœur Mr Rioult donnera un Concert de Noël le dimanche 14 Décembre 2025 à 17h dans l’église de Courseulles-sur-Mer.

Venez écouter les chants de votre enfance!

Participation libre .

Eglise de Courseulles 24 rue Amiral Robert Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie +33 6 60 67 14 10

