Concert de Noel 2025 Eglise de Courseulles Courseulles-sur-Mer dimanche 14 décembre 2025.
Début : 2025-12-14 17:00:00
fin : 2025-12-14 18:30:00
2025-12-14
Chant dans l’église
Le chœur Mr Rioult donnera un Concert de Noël le dimanche 14 Décembre 2025 à 17h dans l’église de Courseulles-sur-Mer.
Venez écouter les chants de votre enfance!
Participation libre .
Eglise de Courseulles 24 rue Amiral Robert Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie +33 6 60 67 14 10
English : Concert de Noel 2025
Singing in church
German : Concert de Noel 2025
Singen in der Kirche
Italiano :
Cantare in chiesa
Espanol :
Cantar en la iglesia
