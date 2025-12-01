Concert de Noël 2025 Église Saint-Henri Le Creusot

Concert de Noël 2025

Église Saint-Henri 11 rue Saint-Henri Le Creusot Saône-et-Loire

Début : 2025-12-20 19:15:00

fin : 2025-12-20 20:15:00

2025-12-20

L’orgue chante Noël.

Concert donné par les organistes du Creusot après la messe sur l’orgue Charles Didier Van Caster de l’église Saint-Henri.

Église chauffée, mais couvrez vous bien ! .

Église Saint-Henri 11 rue Saint-Henri Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

