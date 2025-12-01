Concert de Noël 2025 Église Saint-Henri Le Creusot
Concert de Noël 2025 Église Saint-Henri Le Creusot samedi 20 décembre 2025.
Concert de Noël 2025
Église Saint-Henri 11 rue Saint-Henri Le Creusot Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 19:15:00
fin : 2025-12-20 20:15:00
Date(s) :
2025-12-20
L’orgue chante Noël.
Concert donné par les organistes du Creusot après la messe sur l’orgue Charles Didier Van Caster de l’église Saint-Henri.
Église chauffée, mais couvrez vous bien ! .
