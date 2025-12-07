Concert de Noël à Bourg Bourg
Concert de Noël à Bourg Bourg dimanche 7 décembre 2025.
Concert de Noël à Bourg
Eglise St Géronce Bourg Gironde
Concert de noël Chorales, Choeur d’Estuaire, Carenchoeur et Vocalise.
Entrée au chapeau. .
Eglise St Géronce Bourg 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 27 69 17
