Concert de Noël à Bourg Bourg

Eglise St Géronce Bourg Gironde

Concert de noël Chorales, Choeur d’Estuaire, Carenchoeur et Vocalise.
Entrée au chapeau.   .

Eglise St Géronce Bourg 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 27 69 17 

