Concert de Noël à Épinal Théâtre municipal Épinal
Concert de Noël à Épinal Théâtre municipal Épinal mardi 23 décembre 2025.
Concert de Noël à Épinal Théâtre municipal Épinal Mardi 23 décembre, 19h00 Tarif 30 € Catégorie Prestige Placement privilégié au plus près des artistes, pour une immersion musicale incomparable
Tarif 25 € Catégorie Essentielle Placement au centre pour profiter pleinement du concert
Vivez la magie des fêtes avec Musicâme France lors d’un concert lumineux au Théâtre Municipal d’Épinal !
**Concert de Noël à Épinal**
—————————-
Rejoignez Musicâme France à Épinal pour un voyage musical émouvant et festif, où chaque note fera résonner l’élégance des grandes œuvres et la magie de Noël.
Laissez-vous emporter par un moment de grâce et de partage au cœur des Vosges.
_Réservez dès maintenant vos places pour un concert inoubliable !_
**Artistes :** _Flûtes : Issam Garfi ; Violon-solo Marie-Claudine Papadopoulos, 2nd violon Clotilde Sors ; Alto Jean-Christophe Garzia ; Violoncelle Alexandre Vay_
**Programme**
_J.Strauss : “Die Fledermaus” Ouverture_
_P.I.Tchaïkovsky : “Casse-noisette” – Valse des fleurs_
_J.Williams : Harry Potter “Hedwig’s Theme”_
_A.Corelli : Concerto de Noël_
_C.P.E Bach : Concerto pour flûte en La Maj._
_A.Albinoni : Adagio_
_A.Vivaldi : Les Quatre Saisons: Concerto en Fa min “l’hiver”_
_Chants de Nöel : Il est né le divin enfant , We wish you a merry christmas_
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-12-23T19:00:00.000+01:00
Fin : 2025-12-23T20:15:00.000+01:00
1
https://musicamefrance.com/concert/musicame-noel-epinal/ +337 49 97 97 08
Théâtre municipal 1 Rue François Blaudez 88000 Épinal Épinal 88000 Vosges