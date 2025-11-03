Concert de Noël à Épinal Théâtre municipal Épinal Mardi 23 décembre, 19h00 Tarif 30 € Catégorie Prestige Placement privilégié au plus près des artistes, pour une immersion musicale incomparable

Tarif 25 € Catégorie Essentielle Placement au centre pour profiter pleinement du concert

Vivez la magie des fêtes avec Musicâme France lors d’un concert lumineux au Théâtre Municipal d’Épinal !

**Concert de Noël à Épinal**

Rejoignez Musicâme France à Épinal pour un voyage musical émouvant et festif, où chaque note fera résonner l’élégance des grandes œuvres et la magie de Noël.

Laissez-vous emporter par un moment de grâce et de partage au cœur des Vosges.

_Réservez dès maintenant vos places pour un concert inoubliable !_

**Artistes :** _Flûtes : Issam Garfi ; Violon-solo Marie-Claudine Papadopoulos, 2nd violon Clotilde Sors ; Alto Jean-Christophe Garzia ; Violoncelle Alexandre Vay_

**Programme**

_J.Strauss : “Die Fledermaus” Ouverture_

_P.I.Tchaïkovsky : “Casse-noisette” – Valse des fleurs_

_J.Williams : Harry Potter “Hedwig’s Theme”_

_A.Corelli : Concerto de Noël_

_C.P.E Bach : Concerto pour flûte en La Maj._

_A.Albinoni : Adagio_

_A.Vivaldi : Les Quatre Saisons: Concerto en Fa min “l’hiver”_

_Chants de Nöel : Il est né le divin enfant , We wish you a merry christmas_

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-23T19:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-23T20:15:00.000+01:00

https://musicamefrance.com/concert/musicame-noel-epinal/ +337 49 97 97 08

Théâtre municipal 1 Rue François Blaudez 88000 Épinal Épinal 88000 Vosges