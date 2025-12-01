Concert de Noël à Esternay Église Saint-Rémi Esternay
Concert de Noël à Esternay Église Saint-Rémi Esternay samedi 20 décembre 2025.
Concert de Noël à Esternay
Église Saint-Rémi 12 Place du Général de Gaulle Esternay Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 18:00:00
fin : 2025-12-20
Date(s) :
2025-12-20
Un concert de Noël organisé par l’École de Musique de Sézanne et de ses environs à l’Église Saint-Rémi d’Esternay, sera mis en place le samedi 20 décembre 2025 à 18h.Tout public
Un concert de Noël organisé par l’École de Musique de Sézanne et de ses environs à l’Église Saint-Rémi d’Esternay, sera mis en place le samedi 20 décembre 2025 à 18h.
Il sera animé par une chorale mais aussi un pianiste et un saxophoniste et bien plus encore…
Participation libre. .
Église Saint-Rémi 12 Place du Général de Gaulle Esternay 51310 Marne Grand Est
English : Concert de Noël à Esternay
A Christmas concert organized by the École de Musique de Sézanne et de ses environs at the Église Saint-Rémi in Esternay, will take place on Saturday December 20, 2025 at 6pm.
L’événement Concert de Noël à Esternay Esternay a été mis à jour le 2025-12-12 par Office de tourisme de Sézanne et sa région