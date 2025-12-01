Concert de Noël à Esternay Église Saint-Rémi Esternay

Concert de Noël à Esternay

Église Saint-Rémi 12 Place du Général de Gaulle Esternay Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 18:00:00

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Un concert de Noël organisé par l’École de Musique de Sézanne et de ses environs à l’Église Saint-Rémi d’Esternay, sera mis en place le samedi 20 décembre 2025 à 18h.Tout public

Un concert de Noël organisé par l’École de Musique de Sézanne et de ses environs à l’Église Saint-Rémi d’Esternay, sera mis en place le samedi 20 décembre 2025 à 18h.

Il sera animé par une chorale mais aussi un pianiste et un saxophoniste et bien plus encore…

Participation libre. .

Église Saint-Rémi 12 Place du Général de Gaulle Esternay 51310 Marne Grand Est

English : Concert de Noël à Esternay

A Christmas concert organized by the École de Musique de Sézanne et de ses environs at the Église Saint-Rémi in Esternay, will take place on Saturday December 20, 2025 at 6pm.

L’événement Concert de Noël à Esternay Esternay a été mis à jour le 2025-12-12 par Office de tourisme de Sézanne et sa région