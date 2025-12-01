Concert de Noël à Faycelles avec La Soubirane Faycelles

Concert de Noël à Faycelles avec La Soubirane

église Faycelles Lot

Tarif : 12 – 12 – EUR

Le trio féminin La Soubirane propose un concert polyphonique aux couleurs occitanes dans l’église d’Assier. À travers des chants sacrés et traditionnels du Béarn, de Provence, du Quercy et de l’Aveyron, ce moment musical fait voyager le public entre émotion, spiritualité et traditions ancestrales. Un spectacle touchant, entre introspection et joie, à vivre en période de Noël. .

église Faycelles 46100 Lot Occitanie +33 6 58 89 86 12 lyrioproduction@gmail.com

English :

La Soubirane women’s trio offer a polyphonic concert in Occitan colors in Assier church

German :

Das Frauentrio La Soubirane bietet ein polyphones Konzert mit okzitanischen Farben in der Kirche von Assier

Italiano :

Il trio femminile La Soubirane propone un concerto polifonico dai colori occitani nella chiesa di Assier

Espanol :

El trío femenino La Soubirane ofrece un concierto polifónico de colores occitanos en la iglesia de Assier

