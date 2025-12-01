Concert de Noël à Juvigny Eglise de Juvigny Juvigny

Concert de Noël à Juvigny

Eglise de Juvigny 33 Rue Principale Juvigny Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Entrée libre

Début : 2025-12-13 17:00:00
fin : 2025-12-13 19:00:00

2025-12-13

Chorale Coup de Chœur . Cheffe de chœur Evelyne Dauvergne.
Introduction du concert à l’Orgue par Vincent Thuillier.Tout public
Chantons Noël ensemble !

Avec la participation de la chorale des élèves de Cham Vocales Arts de la Scène du Collège Perrot d’Ablancourt.

Concert participatif Venez chanter avec le chœur, répétition le jour même à 16h pour tous !   .

English : Concert de Noël à Juvigny

Coup de Ch?ur choir. Conductor Evelyne Dauvergne.
Organ introduction by Vincent Thuillier.

