Concert de Noël à Juvigny Eglise de Juvigny Juvigny

Concert de Noël à Juvigny

Eglise de Juvigny 33 Rue Principale Juvigny Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 17:00:00

fin : 2025-12-13 19:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Chorale Coup de Chœur . Cheffe de chœur Evelyne Dauvergne.

Introduction du concert à l’Orgue par Vincent Thuillier.Tout public

Chantons Noël ensemble !

Avec la participation de la chorale des élèves de Cham Vocales Arts de la Scène du Collège Perrot d’Ablancourt.

Concert participatif Venez chanter avec le chœur, répétition le jour même à 16h pour tous ! .

English : Concert de Noël à Juvigny

Coup de Ch?ur choir. Conductor Evelyne Dauvergne.

Organ introduction by Vincent Thuillier.

