Concert de Noël à Juvigny Eglise de Juvigny Juvigny

Eglise de Juvigny 33 Rue Principale Juvigny Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Début : 2025-12-13 17:00:00
fin : 2025-12-13 19:00:00
2025-12-13
Chorale Coup de Chœur . Cheffe de chœur Evelyne Dauvergne.
Introduction du concert à l’Orgue par Vincent Thuillier.Tout public
Chantons Noël ensemble !
Avec la participation de la chorale des élèves de Cham Vocales Arts de la Scène du Collège Perrot d’Ablancourt.
Concert participatif Venez chanter avec le chœur, répétition le jour même à 16h pour tous ! .
English : Concert de Noël à Juvigny
Coup de Ch?ur choir. Conductor Evelyne Dauvergne.
Organ introduction by Vincent Thuillier.
