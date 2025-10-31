Concert de Noël à Kaysersberg Église Sainte-Croix Kaysersberg-Vignoble
Concert de Noël à Kaysersberg Église Sainte-Croix Kaysersberg-Vignoble vendredi 19 décembre 2025.
Concert de Noël à Kaysersberg Église Sainte-Croix Kaysersberg-Vignoble Vendredi 19 décembre, 20h00 Tarif 30 € Catégorie Prestige Placement privilégié au plus près des artistes, pour une immersion musicale incomparable
Tarif 25 € Catégorie Essentielle Placement au centre pour profiter pleinement du concert
Concert de Noël à Kaysersberg Le 19 déc. 2025, vivez un moment magique avec Musicâme France à l’église Sainte-Croix. ✨
### Concert de Noël à Kaysersberg
Pour la première fois à Kaysersberg, rejoignez Musicâme France pour un concert de Noël exceptionnel à l’église Sainte-Croix, le vendredi 19 décembre 2025.
Plongez dans un voyage musical émouvant et festif, où chaque note évoque l’élégance des grandes œuvres et l’esprit chaleureux de Noël.
Laissez-vous porter par un moment d’émotion et de grâce au cœur du merveilleux village Alsacien de Kaysersberg.
**Réservez dès maintenant vos billets pour ce concert de Noël à Kaysersberg — une soirée inoubliable vous attend !**
Flûtes : Issam Garfi ; Violon-solo Marie-Claudine Papadopoulos, 2nd violon Clotilde Sors ; Alto Jean-Christophe Garzia ; Violoncelle Alexandre Vay
**Programme**
J.Strauss : “Die Fledermaus” Ouverture
P.I.Tchaïkovsky : “Casse-noisette” – Valse des fleurs
J.Williams : Harry Potter “Hedwig’s Theme”
A.Corelli : Concerto de Noël
C.P.E Bach : Concerto pour flûte en La Maj.
A.Albinoni : Adagio
A.Vivaldi : Les Quatre Saisons: Concerto en Fa min “l’hiver”
Chants de Nöel : Il est né le divin enfant , We wish you a merry christmas
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-12-19T20:00:00.000+01:00
Fin : 2025-12-19T21:15:00.000+01:00
1
https://musicamefrance.com/concert/concert-noel-kaysersberg/ +337 49 97 97 08
Église Sainte-Croix 41 Rue du Général de Gaulle Kaysersberg Kaysersberg Kaysersberg-Vignoble 68240 Collectivité européenne d’Alsace