Concert de Noël à Kaysersberg Église Sainte-Croix Kaysersberg-Vignoble Vendredi 19 décembre, 20h00 Tarif 30 € Catégorie Prestige Placement privilégié au plus près des artistes, pour une immersion musicale incomparable

Tarif 25 € Catégorie Essentielle Placement au centre pour profiter pleinement du concert

Concert de Noël à Kaysersberg Le 19 déc. 2025, vivez un moment magique avec Musicâme France à l’église Sainte-Croix. ✨

### Concert de Noël à Kaysersberg

Pour la première fois à Kaysersberg, rejoignez Musicâme France pour un concert de Noël exceptionnel à l’église Sainte-Croix, le vendredi 19 décembre 2025.

Plongez dans un voyage musical émouvant et festif, où chaque note évoque l’élégance des grandes œuvres et l’esprit chaleureux de Noël.

Laissez-vous porter par un moment d’émotion et de grâce au cœur du merveilleux village Alsacien de Kaysersberg.

**Réservez dès maintenant vos billets pour ce concert de Noël à Kaysersberg — une soirée inoubliable vous attend !**

Flûtes : Issam Garfi ; Violon-solo Marie-Claudine Papadopoulos, 2nd violon Clotilde Sors ; Alto Jean-Christophe Garzia ; Violoncelle Alexandre Vay

**Programme**

J.Strauss : “Die Fledermaus” Ouverture

P.I.Tchaïkovsky : “Casse-noisette” – Valse des fleurs

J.Williams : Harry Potter “Hedwig’s Theme”

A.Corelli : Concerto de Noël

C.P.E Bach : Concerto pour flûte en La Maj.

A.Albinoni : Adagio

A.Vivaldi : Les Quatre Saisons: Concerto en Fa min “l’hiver”

Chants de Nöel : Il est né le divin enfant , We wish you a merry christmas

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-19T20:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-19T21:15:00.000+01:00

https://musicamefrance.com/concert/concert-noel-kaysersberg/ +337 49 97 97 08

Église Sainte-Croix 41 Rue du Général de Gaulle Kaysersberg Kaysersberg Kaysersberg-Vignoble 68240 Collectivité européenne d’Alsace