Concert de noël à la bougie avec Aether, à Capdenac-Gare

Figeac Lot

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-17

fin : 2025-12-17

Date(s) :

2025-12-17

Un récital à la bougie autour d’un programme qui vous fera voyager entre les genres.

Le duo Aether formé par la chanteuse Anna Luigi et le pianiste Raphaël Goldman, a fait sa dernière tournée dans le Lot et en Aveyron en Août 2025, notamment à l’église de Capdenac Gare, pour ceux qui s’en souviennent. En ce mois de Décembre, ils reviennent avec un concert de Noël, qu’ils donneront dans plusieurs paroisses de la région.

Quelques œuvres classiques signées de leur interprétation aérienne (Bach, Handel, Gounod, Vivaldi…), des nouvelles pièces composées par les artistes (un nouveau chant occitan, une petite messe…), ainsi que quelques notes épurées de jazz (Holy Night, My favorite things…) qui viendront évoquer les douceurs de fin d’année. Un moment suspendu et magique, ouvert à toutes et tous, petits et grands enfants.

Rendez-vous le 17 Décembre à Capdenac Gare à l’Eglise Notre Dame d’Olt et Diège

Début du concert: 19h30

Durée: 1h

Entrée et participation libres, venir bien couvert(e)s, placement assis libre. .

Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 34 24 78

English :

A candlelit recital with a program that will take you on a journey between genres.

L’événement Concert de noël à la bougie avec Aether, à Capdenac-Gare Figeac a été mis à jour le 2025-11-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)