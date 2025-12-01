Concert de Noël à la bougie avec Aether Gourdon

Concert de Noël à la bougie avec Aether

Église Saint-Pierre Gourdon Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19 19:30:00

fin : 2025-12-19 20:30:00

Date(s) :

2025-12-19

Le duo Aether formé par la chanteuse Anna Luigi et le pianiste Raphaël Goldman, a fait sa dernière tournée dans le Lot et en Aveyron en Août 2025, notamment à l’église de Capdenac Gare et à Marquayrol, pour ceux qui s’en souviennent.

En ce mois de Décembre, ils reviennent avec un concert de Noël, qu’ils donneront dans plusieurs paroisses de la région.

Un récital à la bougie autour d’un programme qui vous fera voyager entre les genres. Quelques oeuvres classiques signées de leur interprétation aérienne (Bach, Handel, Gounod, Vivaldi…), des nouvelles pièces composées par les artistes (un nouveau chant occitan, une petite messe…), ainsi que quelques notes épurées de jazz (Holy Night, My favorite things…) qui viendront évoquer les douceurs de fin d’année. Un moment suspendu et magique, ouvert à toutes et tous, petits et grands enfants. .

Église Saint-Pierre Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 6 43 22 73 42

English :

The Aether duo, made up of singer Anna Luigi and pianist Raphaël Goldman, made their last tour of the Lot and Aveyron regions in August 2025, notably at the Capdenac Gare church and at Marquayrol, for those who remember

