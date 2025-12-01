Concert de Noël à la bougie avec l’Ensemble Ô – Festival Sacrée Musique Eglise Saint-Urbain La Garenne-Colombes

Douce nuit de Noël aux chandelles.

Avec l’Ensemble Ô, 8 voix sublimes vous font revivre les Noëls d’hier et d’ailleurs dans un voyage musical à travers les siècles, les langues et les émotions. Des grands classiques à chanter ensemble, aux polyphonies du monde les plus émouvantes, vivez un moment saisissant au coeur du patrimoine.

A la lueur de centaines de bougies donnant vie à un lieu centenaire, laissez-vous transporter par la magie de Noël dans un instant hors du temps.

Durée du concert : 1h15

Le Festival Sacrée Musique :

Découvrez 16 concerts à la bougie dans les plus belles églises de Paris et d’Île-de-France, du 10 au 14 décembre 2025.Depuis 2021, Sacrée Musique propose des concerts dans tous les styles musicaux illuminés de milliers de bougies, dans les plus beaux lieux de patrimoine. Le Festival arrive à Paris et Île-de-France ! Ne manquez pas cet événement parrainé par Stéphane Bern !

Vivez un concert de Noël à la bougie au cœur du patrimoine ! Le Festival Sacrée Musique vous propose un concert de l’Ensemble Ô, pour une Douce nuit de Noël aux chandelles !

Le jeudi 11 décembre 2025

de 20h30 à 21h45

payant

Tarifs à partir de 18 euros.

Gratuit pour les moins de 16 ans.

Tout public.

Eglise Saint-Urbain 1 Pl. de la Liberté 92250 La Garenne-Colombes

