Concert de Noël à la bougie Bonnétable

Concert de Noël à la bougie

Église Bonnétable Sarthe

Début : 2025-12-06 17:30:00

fin : 2025-12-06 19:00:00

2025-12-06

Depuis deux ans maintenant, l’association organise un concert de Noël en partenariat avec la chorale paroissiale, à tout cœur.

Cette année nous avons choisi d’inviter les enfants de l’école du Sacré Coeur de Bonnétable.

Ils accompagneront donc les choristes et l’orgue sur certains chants, toujours dans la même thématique du temps de Noël.

Comme d’habitude l’église sera éclairée à l’aide de bougies.

Vous êtes donc cordialement invités à venir partager ce moment musical, en toute simplicité.

L’entrée est gratuite, un chapeau circulera afin de recueillir votre participation.

Samedi 6 décembre église St Sulpice de Bonnétable

Début du concert 17h30 ouverture des portes 17h00 .

Église Bonnétable 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 6 89 90 91 83 assoaospb@gmail.com

