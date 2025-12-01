Concert de Noël à la bougie dans le 14e arrondissement Église Saint Dominique Paris

Concert de Noël à la bougie dans le 14e arrondissement Église Saint Dominique Paris dimanche 14 décembre 2025.

Douce nuit de Noël aux chandelles

L’Ensemble Ô accompagné par le Grand Chœur Sainte-Geneviève, vous font revivre les Noëls d’hier et d’ailleurs dans un voyage musical à travers les siècles, les langues et les émotions. Des grands classiques à chanter ensemble, aux polyphonies du monde les plus émouvantes, vivez un moment saisissant au cœur du patrimoine.

À la lueur de centaines de bougies donnant vie à un lieu centenaire, laissez-vous transporter par la magie de Noël dans un instant hors du temps.

Durée du concert : 1h15

Le Festival Sacrée Musique :

Découvrez 16 concerts à la bougie dans les plus belles églises de Paris et d’Île-de-France, du 10 au 14 décembre 2025.

Depuis 2021, Sacrée Musique propose des concerts dans tous les styles musicaux illuminés de milliers de bougies, dans les plus beaux lieux de patrimoine. Le Festival arrive à Paris et Île-de-France !

Ne manquez pas cet événement parrainé par Stéphane Bern !

Vivez un concert de Noël à la bougie au cœur du patrimoine ! Le Festival Sacrée Musique vous propose un concert de l’Ensemble Ô, pour une Douce nuit de Noël aux chandelles !

Le dimanche 14 décembre 2025

de 16h30 à 17h45

payant

Tarifs à partir de 18 euros.

Gratuit pour les moins de 16 ans.

Tout public.

Église Saint Dominique 20, rue de la Tombe Issoire 75014 Paris

https://www.placeminute.com/event/classique/sacree-musique-presente-l-ensemble-o-a-la-bougie,46732.html