Concert de Noël à l’Abbaye Abbaye de Montbenoît Montbenoît

Concert de Noël à l’Abbaye
Abbaye de Montbenoît 4, Rue du Val Saugeais Montbenoît Doubs
Début : 2025-12-14 17:00:00
fin : 2025-12-14 19:30:00
2025-12-14
A 17h.
Organisé par les Amis de l'Abbaye.
Concert dans l'église abbatiale avec le Brass Band du Saut du Doubs, le Choeur des Sapins (les Combes) et Mélodie Franc-Comtoise (Val d'Usiers).
Entrée libre.
Renseignements auprès des Amis de l'Abbaye ou de l'Office de Tourisme.
Abbaye de Montbenoît 4, Rue du Val Saugeais Montbenoît 25650 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 10 32
