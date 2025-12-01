Concert de Noël à l’Abbaye Abbaye de Montbenoît Montbenoît

Concert de Noël à l’Abbaye

Abbaye de Montbenoît
4, Rue du Val Saugeais
Montbenoît
Doubs

Début : 2025-12-14 17:00:00

fin : 2025-12-14 19:30:00

2025-12-14

A 17h.

Organisé par les Amis de l’Abbaye.

Concert dans l’église abbatiale avec le Brass Band du Saut du Doubs, le Choeur des Sapins (les Combes) et Mélodie Franc-Comtoise (Val d’Usiers).

Entrée libre.

Renseignements auprès des Amis de l’Abbaye ou de l’Office de Tourisme. .

Abbaye de Montbenoît 4, Rue du Val Saugeais Montbenoît 25650 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 10 32

