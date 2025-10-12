CONCERT DE NOËL À LANGRES Langres

CONCERT DE NOËL À LANGRES

Théâtre Michel-Humbert Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Début : 2025-12-20

Tout public

Organisé par l’association Lumière de Langres

Environ 1h15 de musique, avec petits discours entre les chants. Gospel traditionnel et contemporain autour du thème de Noël en anglais et français. Buvette à l’issue du concert.

Sans réservation

Durée: 1h30 .

Théâtre Michel-Humbert Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 6 42 07 51 65 lumiere.langres@gmail.com

