CONCERT DE NOËL À LANGRES Langres samedi 20 décembre 2025.
Théâtre Michel-Humbert Langres Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Début : 2025-12-20
fin : 2025-12-20
2025-12-20
Tout public
Organisé par l’association Lumière de Langres
Environ 1h15 de musique, avec petits discours entre les chants. Gospel traditionnel et contemporain autour du thème de Noël en anglais et français. Buvette à l’issue du concert.
Sans réservation
Durée: 1h30 .
Théâtre Michel-Humbert Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 6 42 07 51 65 lumiere.langres@gmail.com
