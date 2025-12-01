Concert de Noël à l’église de Châtelaillon-Plage Châtelaillon-Plage

Concert de Noël à l’église de Châtelaillon-Plage

Eglise Sainte-Madeleine Châtelaillon-Plage Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 20:30:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Vivez la magie des fêtes avec le Concert de Noël de l’Orchestre d’Harmonie de Châtelaillon-Plage ! Venez partager un moment chaleureux et musical le samedi 13 décembre à 20h30 à l’Église de Châtelaillon-Plage.

Eglise Sainte-Madeleine Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine cecile.betermin@ac-nantes.fr

English : Christmas concert at Châtelaillon-Plage church

Experience the magic of the festive season with the Orchestre d’Harmonie de Châtelaillon-Plage Christmas Concert! Come and share a warm and musical moment on Saturday December 13 at 8:30 pm at the Church of Châtelaillon-Plage.

German : Weihnachtskonzert in der Kirche von Châtelaillon-Plage

Erleben Sie den Zauber der Festtage mit dem Weihnachtskonzert des Blasorchesters von Châtelaillon-Plage! Genießen Sie am Samstag, den 13. Dezember um 20:30 Uhr in der Kirche von Châtelaillon-Plage einen warmen und musikalischen Moment.

Italiano :

Vivete la magia delle feste con il Concerto di Natale dell’Orchestre d’Harmonie de Châtelaillon-Plage! Venite a condividere un momento di calore e musica sabato 13 dicembre alle 20.30 nella Chiesa di Châtelaillon-Plage.

Espanol : Concierto de Navidad en la iglesia de Châtelaillon-Plage

Viva la magia de las fiestas con el Concierto de Navidad de la Orchestre d’Harmonie de Châtelaillon-Plage. Venga a compartir un momento cálido y musical el sábado 13 de diciembre a las 20.30 h en la iglesia de Châtelaillon-Plage.

