Concert de Noël à l’église de Sainte-Alauzie

Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot

Tarif : 12 – 12 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 16:00:00

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

L’Amicale Sainte Alauzienne propose un grand concert de Noël placé sous le signe de la féérie et du partage

L’Amicale Sainte Alauzienne propose un grand concert de Noël placé sous le signe de la féérie et du partage. Dans la chaleureuse acoustique de l’église de Sainte-Alauzie, les spectateurs pourront savourer un programme musical entièrement dédié à l’esprit de Noël.

Rejoignez ce spectacle incontournable avec Katy Batho, Soprane, Darron Moore, Baritone du Royal Opera House à Londres et leurs deux chorales. .

Castelnau Montratier-Sainte Alauzie 46170 Lot Occitanie +33 6 42 28 65 36

English :

L’Amicale Sainte Alauzienne offers a grand Christmas concert of enchantment and sharing

L’événement Concert de Noël à l’église de Sainte-Alauzie Castelnau Montratier-Sainte Alauzie a été mis à jour le 2025-11-26 par OT Cahors Vallée du Lot