Concert de Noël à l’église St Eloi Eglise St Eloi Andernos-les-Bains
Concert de Noël à l’église St Eloi Eglise St Eloi Andernos-les-Bains vendredi 12 décembre 2025.
Concert de Noël à l’église St Eloi
Eglise St Eloi Boulevard de la Plage Andernos-les-Bains Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12
fin : 2025-12-12
Date(s) :
2025-12-12
Concert de Noël avec la Chorale intermittente et la chorale Ardymite de Pessac.
Au programme des chants divers et classiques.
L’entrée est libre. .
Eglise St Eloi Boulevard de la Plage Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 70 95 96
English : Concert de Noël à l’église St Eloi
L’événement Concert de Noël à l’église St Eloi Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2025-12-05 par OT Andernos-les-Bains