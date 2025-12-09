Concert de Noël à l’église St Eloi Eglise St Eloi Andernos-les-Bains

Concert de Noël à l’église St Eloi

Eglise St Eloi Boulevard de la Plage Andernos-les-Bains Gironde

Début : 2025-12-12

fin : 2025-12-12

Concert de Noël avec la Chorale intermittente et la chorale Ardymite de Pessac.

Au programme des chants divers et classiques.

L’entrée est libre. .

Eglise St Eloi Boulevard de la Plage Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 70 95 96

