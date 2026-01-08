CONCERT DE NOËL À L’ÉPIPHANIE

Sète Hérault

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-11

fin : 2026-01-11

Date(s) :

2026-01-11

L’église Saint-Joseph de Sète accueille un concert a cappella consacré aux chants de Noël ukrainiens, interprétés par le Nouveau Chœur.Dans un cadre patrimonial remarquable, les voix se répondent et se mêlent pour prolonger l’esprit des fêtes jusqu’à l’Épiphanie.Un moment musical empreint de tradition, de douceur et d’émotion, où la polyphonie vocale crée une atmosphère chaleureuse et apaisante, propice à la découverte et au partage. .

Sète 34200 Hérault Occitanie +33 6 48 20 98 15

