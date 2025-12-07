Concert de Noël à Liesse Liesse-Notre-Dame

Concert de Noël à Liesse

Rue du Général de Gaulle Liesse-Notre-Dame Aisne

L’ensemble vocal Maurice Ravel de Ribemont se produira dans la basilique, alors venez nombreux dans la basilique Notre-Dame à 16h !

Rue du Général de Gaulle Liesse-Notre-Dame 02350 Aisne Hauts-de-France +33 7 80 60 60 94 bj.donne@wanadoo.fr

English :

The Maurice Ravel Vocal Ensemble from Ribemont will be performing in the Basilica, so come one, come all to Notre-Dame Basilica at 4pm!

German :

Das Vokalensemble Maurice Ravel aus Ribemont wird in der Basilika auftreten, also kommen Sie um 16 Uhr zahlreich in die Basilika Notre-Dame!

Italiano :

L’Ensemble vocale Maurice Ravel di Ribemont si esibirà nella Basilica, quindi venite tutti alla Basilica di Notre-Dame alle 16.00!

Espanol :

El conjunto vocal Maurice Ravel de Ribemont actuará en la Basílica, así que ¡vengan todos a la Basílica de Notre-Dame a las 16:00!

