Concert de Noël à l’Ile Blanche Chapelle de l’Ile Blanche Locquirec

Concert de Noël à l’Ile Blanche

Chapelle de l’Ile Blanche 1 Impasse de l’Île Blanche Locquirec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 20:00:00

fin : 2025-12-13 21:30:00

Date(s) :

2025-12-13

Claire PETOT et l’Open Consort, les élèves de la Ruche Artistique, classe de viole de gambe dirigée par Nathalie LE GAOUYAT proposent un concert de violes de gambe et flûtes à bec, reprenant un répertoire de musiques de Noël traditionnelles et anciennes du 16ème et 17ème siècle.

dans la grande chapelle, participation libre .

