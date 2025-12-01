Concert de Noël à l’Ile Blanche Chapelle de l’Ile Blanche Locquirec
Concert de Noël à l’Ile Blanche
Chapelle de l’Ile Blanche 1 Impasse de l’Île Blanche Locquirec Finistère
Début : 2025-12-13 20:00:00
fin : 2025-12-13 21:30:00
2025-12-13
Claire PETOT et l’Open Consort, les élèves de la Ruche Artistique, classe de viole de gambe dirigée par Nathalie LE GAOUYAT proposent un concert de violes de gambe et flûtes à bec, reprenant un répertoire de musiques de Noël traditionnelles et anciennes du 16ème et 17ème siècle.
dans la grande chapelle, participation libre .
