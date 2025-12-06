Concert de Noël à l’Oratoire Germigny-des-Prés
Concert de Noël à l’Oratoire Germigny-des-Prés samedi 6 décembre 2025.
Concert de Noël à l’Oratoire
Germigny-des-Prés Loiret
Début : Samedi 2025-12-06 18:00:00
Chants de Noël et gospel par le groupe vocal de St Martin d’Abbat La Croche Chœur et Valliah. Participation libre/
– par le Comité des Fêtes – .
Germigny-des-Prés 45110 Loiret Centre-Val de Loire comitedesfetes.germigny@gmail.com
