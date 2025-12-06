Concert de Noël à l’Oratoire

Germigny-des-Prés Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-06 18:00:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Chants de Noël et gospel par le groupe vocal de St Martin d’Abbat La Croche Chœur et Valliah. Participation libre/

– par le Comité des Fêtes – .

Germigny-des-Prés 45110 Loiret Centre-Val de Loire comitedesfetes.germigny@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert de Noël à l’Oratoire Germigny-des-Prés a été mis à jour le 2025-11-19 par OT SULLY-SUR-LOIRE