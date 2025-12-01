Concert de Noël à Maidières Rue Saint Remy Maidières

Concert de Noël à Maidières

Rue Saint Remy Eglise de Maidières Maidières Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Vendredi Vendredi 2025-12-12 20:00:00

fin : 2025-12-12

2025-12-12

L’Ecole de Musique Charles Boquet est fière de vous proposer son Concert de Noël, le vendredi 12 décembre, à l’église de Maidières !

Venez passer une soirée haute en musique avec les élèves de l’école de musique…

Renseignements au 06 77 59 93 21Tout public

Rue Saint Remy Eglise de Maidières Maidières 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 77 59 93 21

English :

The Charles Boquet School of Music is proud to present its Christmas Concert on Friday, December 12, at the Maidières church!

Come and enjoy a musical evening with the students of the music school…

Information on 06 77 59 93 21

German :

Die Ecole de Musique Charles Boquet ist stolz darauf, Ihnen ihr Weihnachtskonzert am Freitag, den 12. Dezember, in der Kirche von Maidières anbieten zu können!

Verbringen Sie einen musikalischen Abend mit den Schülern der Musikschule…

Informationen unter 06 77 59 93 21

Italiano :

La Scuola di Musica Charles Boquet è orgogliosa di presentare il suo Concerto di Natale venerdì 12 dicembre nella chiesa di Maidières!

Venite a godervi una serata musicale con gli studenti della scuola di musica…

Informazioni al numero 06 77 59 93 21

Espanol :

La Escuela de Música Charles Boquet se enorgullece de presentar su Concierto de Navidad el viernes 12 de diciembre en la iglesia de Maidières

Venga a disfrutar de una velada musical con los alumnos de la escuela de música…

Información en el 06 77 59 93 21

