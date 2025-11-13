Concert de Noël à Megève Eglise saint Jean-Baptiste Megève Samedi 27 décembre, 18h00

Musicâme France vous offre un concert de fin d’année féerique à Megève, le 27 décembre à 18h. Vivez la magie des fêtes ! ✨

L’Ensemble Musicâme France réunit des musiciens issus de grandes formations nationales de France et d’Europe.

Avec plus de 10 pays visités, 100 villes parcourues et 60 000 spectateurs accueillis, il propose des concerts comme une expérience unique où virtuoses internationaux et talents locaux créent une musique sans frontières, qui touche le cœur et élève l’esprit.

Concert de fin d’année à Megève

L’ensemble Musicâme France vous invite à un moment musical exceptionnel le 27 décembre à 18h à l’Église Saint-Jean-Baptiste.

Laissez-vous emporter par la magie des fêtes dans un écrin chaleureux, entre émotion et raffinement, pour célébrer la beauté de la musique et de la saison festive. ✨

Réservez vos places dès maintenant !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-27T18:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-27T19:15:00.000+01:00

1

https://musicamefrance.com/concert/concert-noel-megeve-musicamefrance/

Eglise saint Jean-Baptiste 62 place de l’église 74120 Megève Megève 74120 Haute-Savoie