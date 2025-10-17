Concert de Noël à Mulhouse – Ensemble Musicâme France Eglise Sainte-Marie Mulhouse Lundi 22 décembre, 20h00 Tarif 30 € Catégorie Prestige Placement privilégié

Tarif 25 € Catégorie Essentielle Placement au centre pour profiter pleinement du concert

| Réduction 5€ 12-25 ans, chercheurs d’emploi, intermittents du spectacle, PMR | Participation libre -12 ans

Concert de Noël à Mulhouse Le 22 décembre à 20h à l’église Sainte-Marie, vivez un moment musical unique avec l’Ensemble Musicâme France : émotion, virtuosité et esprit de Noël au rendez-vous !

### Concert de Noël à Mulhouse – Ensemble Musicâme France

Le 22 décembre à 20h00, l’église Sainte-Marie de Mulhouse accueillera le Concert de Noël de Musicâme France, un moment d’émotion et de partage au cœur de la magie des fêtes.

Laissez-vous transporter par un programme musical empreint de grâce et de chaleur, interprété par des musiciens d’exception réunis au sein de l’Ensemble Musicâme France.

Composé d’artistes issus de grandes formations nationales de France et d’Europe, l’ensemble a déjà parcouru plus de 10 pays et 100 villes, rassemblant plus de 60 000 spectateurs autour de concerts qui marient virtuosité et sensibilité.

Chaque représentation est pensée comme une expérience musicale unique, où talents locaux et artistes internationaux se rencontrent pour offrir une musique authentique et universelle, capable de toucher le cœur et d’élever l’esprit.

### ✨ Un rendez-vous à ne pas manquer pour célébrer Noël en musique !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-22T20:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-22T21:15:00.000+01:00

https://musicamefrance.com/concert/concert-noel-mulhouse-musicame/ +337 49 97 97 08

Eglise Sainte-Marie 13 rue du couvent 68100 Mulhouse Mulhouse 68100 Haut-Rhin