Concert de Noël à Ô’Bart Ô’Bart Loireauxence

Concert de Noël à Ô’Bart

Ô’Bart 431 Rue du Général de Gaulle Loireauxence Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19 20:00:00

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-12-19

Venez profiter de la dernière soirée de 2025 à Ô’bart le vendredi 19 décembre !

Profitez d’un concert en duo guitare et voix avec Carlos et Julien Stan Gilberto Leray, du délicieux vin chaud et de l’ambiance chaleureuse qui rassemble petits et grands.

Un rendez-vous unique pour célébrer ensemble la magie des fêtes. .

Ô’Bart 431 Rue du Général de Gaulle Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 62 63 76 87 o.b.art.44370@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and enjoy the last night of 2025 at Ô’bart on Friday, December 19!

L’événement Concert de Noël à Ô’Bart Loireauxence a été mis à jour le 2025-12-15 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis