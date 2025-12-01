Concert de Noël à Ô’Bart Ô’Bart Loireauxence
Concert de Noël à Ô’Bart Ô’Bart Loireauxence vendredi 19 décembre 2025.
Concert de Noël à Ô’Bart
Ô’Bart 431 Rue du Général de Gaulle Loireauxence Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-19 20:00:00
fin : 2025-12-19
Date(s) :
2025-12-19
Venez profiter de la dernière soirée de 2025 à Ô’bart le vendredi 19 décembre !
Profitez d’un concert en duo guitare et voix avec Carlos et Julien Stan Gilberto Leray, du délicieux vin chaud et de l’ambiance chaleureuse qui rassemble petits et grands.
Un rendez-vous unique pour célébrer ensemble la magie des fêtes. .
Ô’Bart 431 Rue du Général de Gaulle Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 62 63 76 87 o.b.art.44370@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and enjoy the last night of 2025 at Ô’bart on Friday, December 19!
L’événement Concert de Noël à Ô’Bart Loireauxence a été mis à jour le 2025-12-15 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis