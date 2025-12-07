Concert de Noël à Plumergat

Eglise Saint-Thuriau Plumergat Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 16:00:00

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

La chorale SYLVIA de Sainte-Anne d’Auray reçoit le chœur de Femmes INTERMEDE de Vannes pour des chants de Noël et des chants sacrés. .

Eglise Saint-Thuriau Plumergat 56400 Morbihan Bretagne +33 6 76 62 25 07

English :

L’événement Concert de Noël à Plumergat Plumergat a été mis à jour le 2025-11-26 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon