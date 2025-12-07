Concert de Noël à Plumergat Plumergat

Eglise Saint-Thuriau Plumergat Morbihan

La chorale SYLVIA de Sainte-Anne d’Auray reçoit le chœur de Femmes INTERMEDE de Vannes pour des chants de Noël et des chants sacrés.   .

Eglise Saint-Thuriau Plumergat 56400 Morbihan Bretagne +33 6 76 62 25 07 

