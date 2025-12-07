Concert de Noël à Plumergat Plumergat
Concert de Noël à Plumergat Plumergat dimanche 7 décembre 2025.
Concert de Noël à Plumergat
Eglise Saint-Thuriau Plumergat Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07 16:00:00
fin : 2025-12-07
Date(s) :
2025-12-07
La chorale SYLVIA de Sainte-Anne d’Auray reçoit le chœur de Femmes INTERMEDE de Vannes pour des chants de Noël et des chants sacrés. .
Eglise Saint-Thuriau Plumergat 56400 Morbihan Bretagne +33 6 76 62 25 07
English :
L’événement Concert de Noël à Plumergat Plumergat a été mis à jour le 2025-11-26 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon