Concert de Noël à POP Pop Arles Arles

Concert de Noël à POP

Samedi 13 décembre 2025 à partir de 19h. Pop Arles 1, rue Ferdinand de Lesseps Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Début : 2025-12-13 19:00:00

fin : 2025-12-13

2025-12-13

Concert de Noël du Studi Franceshi à POP Arles !

Venez célébrer Noël lors du Concert de Noël à POP! Profitez d’une soirée magique avec, jam sessions acoustiques et des échanges musicaux captivants.

Restauration par @latraverseedes_sardines et bar disponible. Un rendez-vous à ne pas manquer pour des distractions pleines de joie ! .

Pop Arles 1, rue Ferdinand de Lesseps Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 51 73 22 25 contact@pop-arles.fr

English :

Studi Franceshi Christmas concert at POP Arles!

