Concert de Noël à POP Pop Arles Arles samedi 13 décembre 2025.
Samedi 13 décembre 2025 à partir de 19h. Pop Arles 1, rue Ferdinand de Lesseps Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Début : 2025-12-13 19:00:00
Concert de Noël du Studi Franceshi à POP Arles !
Venez célébrer Noël lors du Concert de Noël à POP! Profitez d’une soirée magique avec, jam sessions acoustiques et des échanges musicaux captivants.
Restauration par @latraverseedes_sardines et bar disponible. Un rendez-vous à ne pas manquer pour des distractions pleines de joie ! .
Pop Arles 1, rue Ferdinand de Lesseps Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 51 73 22 25 contact@pop-arles.fr
English :
Studi Franceshi Christmas concert at POP Arles!
