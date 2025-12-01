Concert de Noël à POP Pop Arles Arles

Concert de Noël à POP Pop Arles Arles samedi 13 décembre 2025.

Concert de Noël à POP

Samedi 13 décembre 2025 à partir de 19h. Pop Arles 1, rue Ferdinand de Lesseps Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 19:00:00
fin : 2025-12-13

Date(s) :
2025-12-13

Concert de Noël du Studi Franceshi à POP Arles !
Venez célébrer Noël lors du Concert de Noël à POP! Profitez d’une soirée magique avec, jam sessions acoustiques et des échanges musicaux captivants.
Restauration par @latraverseedes_sardines et bar disponible. Un rendez-vous à ne pas manquer pour des distractions pleines de joie !   .

Pop Arles 1, rue Ferdinand de Lesseps Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 51 73 22 25  contact@pop-arles.fr

English :

Studi Franceshi Christmas concert at POP Arles!

L’événement Concert de Noël à POP Arles a été mis à jour le 2025-12-02 par Office de Tourisme d’Arles