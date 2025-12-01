Concert de Noël à Rimbach-Zell Rimbachzell

Concert de Noël à Rimbach-Zell

Rimbach-Zell, Haut-Rhin

Dimanche 14 décembre 2025, 16:00

2025-12-14

Concert à partir de 14h et à 16h, de l’Association Légends , accompagné d’un petit marché de Noël (idées cadeaux et petite restauration).

Rue Principale, Rimbachzell 68500, Haut-Rhin, Grand Est

Concert from 2pm and 4pm, by the Légends association, accompanied by a small Christmas market (gift ideas and snacks).

