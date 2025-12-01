Concert de Noël à Saint-Germain-du-Crioult Saint-Germain-du-Crioult Condé-en-Normandie

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert de Noël à Saint-Germain-du-Crioult
vendredi 12 décembre 2025

Saint-Germain-du-Crioult Eglise Saint Germain Condé-en-Normandie Calvados

2025-12-12 20:30:00
Le comité des fêtes de Saint-Germain-du-Crioult vous propose un concert des chorales La Clé des Chants et Chœur du Bocage dans l’église Saint-Germain.
Le comité des fêtes de Saint-Germain-du-Crioult vous propose un concert des chorales La Clé des Chants et Chœur du Bocage.

La représentation aura lieu le vendredi 12 décembre à 20h30 en l’église Saint-Germain.

Entrée libre   .

Saint-Germain-du-Crioult Eglise Saint Germain Condé-en-Normandie 14110 Calvados Normandie +33 2 31 69 08 22 

English : Concert de Noël à Saint-Germain-du-Crioult

The Saint-Germain-du-Crioult festival committee invites you to a concert by the La Clé des Chants and Ch?ur du Bocage choirs in the Saint-Germain church.

German : Concert de Noël à Saint-Germain-du-Crioult

Das Festkomitee von Saint-Germain-du-Crioult lädt Sie zu einem Konzert der Chöre La Clé des Chants und Ch?ur du Bocage in der Kirche Saint-Germain ein.

Italiano :

Il comitato del festival di Saint-Germain-du-Crioult vi invita a un concerto dei cori La Clé des Chants e Ch?ur du Bocage nella chiesa di Saint-Germain.

Espanol :

El comité de fiestas de Saint-Germain-du-Crioult le invita a un concierto de los coros La Clé des Chants y Ch?ur du Bocage en la iglesia de Saint-Germain.

